Griezmann à l'OM, il propose ses services !

Bien qu'il soit contractuellement lié à l'Atletico de Madrid jusqu'à l'été 2026, Antoine Griezmann pourrait faire ses adieux au club rojiblanco au terme de la saison en cours. Et alors qu'un départ en Major League Soccer est évoqué dans les médias, Eric Di Meco a offert ses services à l'Olympique de Marseille pour le convaincre de signer.

En cette 27ème journée de Ligue 1, l'OM joue gros. En effet, rattrapé par ses poursuivants au classement de Ligue 1 (seulement deux points séparent les Marseillais à l'AS Monaco et l'OGC Nice), l'effectif de Roberto De Zerbi doit retrouver le chemin de la victoire après deux revers contre le RC Lens (1-0) et le PSG (3-1).

Antoine Griezmann doit rejoindre l'OM en cas de Ligue des champions pour Eric Di Meco

Objectif qualification en Ligue des champions pour l'OM. Et si jamais le club phocéen parvenait à le remplir, il faudra que la direction marseillaise tente le tout pour le tout en approchant Antoine Griezmann qui pourrait quitter l'Atletico de Madrid dans les prochaines semaines, soit à une année de l'expiration de son contrat. C'est du moins le point de vue d'Eric Di Meco.

«S’il faut que je le fasse sonder moi, j’y vais volontiers»

Champion d'Europe 93 avec l'OM, Eric Di Meco intervient régulièrement sur les ondes de RMC pour le Super Moscato Show et Rothen s'enflamme. Jeudi, le principal intéressé a proposé son aide à l'Olympique de Marseille. « Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je le fasse sonder moi, j’y vais volontiers ».