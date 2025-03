Vente OM : La raison qui a poussé le Qatar au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère suite au rachat par le Qatar. Le club de la capitale s’est alors invité à la table des plus grands grâce à la puissance financière de QSI. Mais voilà que sportivement, d’autres clubs étaient intéressants pour les Qataris. Mais s’ils ont opté pour le PSG et non pas l’OM, ce ne serait pas anodin.

Aujourd’hui, le PSG est plus qu’un club de football. Grâce au Qatar, le club de la capitale est devenu une marque mondiale. Le rachat par QSI en 2011 a donc fait basculer Paris dans une nouvelle sphère. Pourtant, à l’époque, le PSG était loin d’être le club qu’il est aujourd’hui. Mais comme expliqué par Pierre Ménès, les raisons qui ont poussé le Qatar à investir allaient au-delà du sportif et c’est pour cela que l’OM n’a notamment pas été racheté.

« Ils ont racheté la Tour Eiffel, ils ont racheté la capitale, ils ont racheté l’endroit »

« Si les Qataris ont racheté le PSG, qui, au moment où ils l’ont racheté n’était pas bien vaillant d’un point de vue sportif, ils ont racheté la Tour Eiffel, ils ont racheté la capitale, ils ont racheté l’endroit. Sportivement, des clubs étaient plus intéressants à racheter que le PSG, comme Lyon, Marseille ou Bordeaux », a ainsi d’abord fait savoir Pierre Ménès sur sa chaine Youtube.

« Le problème c’est le retentissement à l’international »

Le journaliste sportif a ensuite poursuivi sur ce sujet et pourquoi l’OM n’a notamment pas été racheté par le Qatar : « Le problème c’est le retentissement à l’international. Bordeaux, t’as le pinard mais bon, pour les musulmans ce n’est pas extraordinaire comme argument. Marseille, malgré tout le respect que j’ai pour les supporters de l’OM, c’est le club mais il n’y a pas de contexte autour, il n’y a pas de retentissement de la ville. Pareil pour Lyon ».

De quoi alors faire dire à Pierre Ménès qu’un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite ne devrait pas arriver, malgré tout ce qui peut se dire à ce sujet : « Je pense que dans l’esprit des Saoudiens ou des Emirats Arabes Unis, le seul club potentiellement intéressant en France, c’était le PSG. D’où le ridicule serpent de mer du rachat des Saoudiens de l’OM qui évidemment ne verra jamais le jour. Si les Saoudiens avaient un temps soit peu intéressé par l’OM, ils auraient fait le chèque et puis voilà. Sauf que le problème, c’est que les gens du Golfe, ils n’aiment pas faire du bruit, ils n’aiment pas faire d’histoire. Le côté sulfureux des supporters de Marseille, tout ça, ça leur déplait profondément ».