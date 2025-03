Al-Khelaïfi : «Condamné à mort», le drame au Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi, France 2 diffuse un nouvel épisode de Complément d'enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi. Plusieurs extraits ont déjà été dévoilés et Fabien Touati, journaliste qui a mené cette enquête, révèle notamment un conflit important avec Hicham, un ancien proche collaborateur du président du PSG, qui a été condamné à mort au Qatar.

Nasser Al-Khelaïfi s'apprête à vivre une soirée mouvementée. En effet, France 2 diffuse un Complément d'enquête consacré au président du PSG. Fabien Touati, journaliste qui a mené cette enquête, a d'ailleurs dévoilé quelques extraits du contenu de ce numéro de Complément d'enquête, dont l'un concerne un ancien proche de Nasser Al-Khelaïfi, condamné à mort au Qatar.

Al-Khelaïfi, le conflit judiciaire

« Il y a un conflit entre Hicham et Nasser Al-Khelaïfi. Hicham, c’était le plus proche collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi pendant 20 ans, il vivait dans son apparemment, ils étaient comme des frères. Et depuis quelques années, ils sont en conflit judiciaire », révèle-t-il sur le plateau de Quotidien sur TMC, avant de poursuivre.

«Aujourd’hui, il est condamné à mort par contumace»

« On a récupéré des éléments exclusifs dans lesquels Nasser lui demande de se rendre au Qatar et selon Hicham c’est pour le mettre en prison. Aujourd’hui, il est condamné à mort par contumace au Qatar. Il est de nationalité marocaine, donc s’il rentre dans son pays, il peut être extradé. Donc ça montre toute la coulisse extrêmement sombre de cet homme », ajoute Fabien Touati.