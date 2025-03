PSG - Al-Khelaïfi : Une grande déception à la Cyril Hanouna ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce jeudi soir que France va diffuser son émission Complément d’Enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi. Cela fait un moment que ce documentaire sur le président du PSG est très attendu. Mais aura-t-on le droit à des révélations croustillantes ? Pierre Ménès a émis certaines craintes, redoutant qu’on se retrouve dans la même situation qu’après le Complément d’Enquête qui avait été consacré à Cyril Hanouna.

Au moment d’annoncer se pencher sur le cas de Nasser Al-Khelaïfif, Complément d’Enquête avait généré de nombreuses attentes. C’est ce jeudi soir que le documentaire sur le président du PSG va être diffusé sur France 2. Avec de grosses révélations ? Des extraits ont déjà été diffusés, mais reste à voir ce que contiendra l’émission sur Nasser Al-Khelaïfi. Va-t-on apprendre de nouvelles choses ? Pierre Ménès en doute.

« Si c’est pour que ce soit un truc de l’acabit de celui qu’il y avait eu sur Cyril Hanouna… »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s’est exprimé sur le Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi. C’est ainsi qu’il redoute une vague de déçus comme ça avait été le cas avec Cyril Hanouna : « Je vais juste faire un petit procès d’intention à Complément d’Enquête en disant si c’est pour que ce soit un truc de l’acabit de celui qu’il y avait eu sur Cyril Hanouna, qui se voulait totalement à charge et qui à la fin s’est retrouvé avec un pet de nonne. J’ai beaucoup de mal avec les reportages totalement à charge, je trouve que ça nuit aux propos et ce n’est pas juste ».

« J’ai peur que beaucoup de monde soit déçu »

« Tu fais un Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi et ton invité c’est Véronique Rabiot comme par hasard quelques jours après le Classique. Ce serait un peu prémédité qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Après on va entendre parler d’armée numérique mais ça tout le monde le sait depuis très longtemps. Et puis d’influence, de trahison. On va parler de business. J’ai peur que beaucoup de monde soit déçu à la vue de ce reportage, qu’on n’apprenne pas grand chose. Mais je vais le regarder », a poursuivi Pierre Ménès.