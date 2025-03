Neymar : Le PSG appelle la police !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2019, alors que le PSG s'inclinait contre le Stade Rennais en finale de la Coupe de France, Neymar s'était accroché avec un supporter du club breton dans les tribunes en allant chercher sa médaille. Une affaire très médiatisée et pour laquelle le PSG aurait utilisé des méthodes pas très légales selon les éléments recueillis par Complément d'enquête.

Ce mercredi soir, France 2 diffuse un nouvel épisode de Complément d'enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi. L'occasion de divulguer certaines révélations au sujet du président du PSG et l'une d'entre elles concerne notamment l'épisode entre Neymar et un supporter du Stade Rennais après la finale de la Coupe de France en 2019. Tristan Waleckx, rédacteur en chef de Complément d'enquête, révèle d'ailleurs à ce sujet que le PSG avait utilisé des méthodes illégales avec notamment l'aide d'un ancien policier.

«C'est illégal»

« Ce qui est illégal c’est que les enquêteurs ont retrouvé des SMS entre le directeur de la communication du PSG et un ancien policier, qui montrent qu’ils sont allés jusqu’à utiliser des fichiers de police, ce qui est normalement interdit, pour aller retrouver l’identité d’un supporter de Rennes qui avait reçu un coup de la part de Neymar », révèle-t-il sur le plateau de Quotidien sur TMC avant de poursuivre.

«Ils sont allés jusqu’à utiliser des fichiers de police»

« Et pour le pourrir sur internet, son âge et ses coordonnés, on s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas de trolls anonymes qui avaient fait ça, mais c’était une agence de communication à priori téléguidée par le PSG. C’est ça qui est dingue, d’après les témoignages, on sait qu’à minima, le patron de la com’ de l’époque était au courant, peut-être même à l’initiative. Et on sait aussi qu’il y a eu des échanges avec Nasser Al-Khelaïfi, qui a priori a validé le dispositif », ajoute Tristan Waleckx.