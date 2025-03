Clash avec Textor : Le PSG se fait détruire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’entrevue remontant à l’été dernier et regroupant les différents présidents de Ligue 1 afin de statuer sur le sujet des droits TV du championnat a été dévoilée au grand public au mois de février par France Télévisions en marge d’un épisode de Complément d’enquête anglé sur le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant qatari avait clashé John Textor, patron américain de l’OL, en le qualifiant de « cow-boy » qui ne savait rien à rien. Des propos choquants aux yeux d’un journaliste d’investigation ayant travaillé sur le projet.

Le 19 février dernier, France Télévisions dévoilait en exclusivité des archives d’une réunion explosive entre les présidents de Ligue 1 l’été dernier au sujet des droits télévisés du championnat partagés entre DAZN et beIN SPORTS, groupe détenu par les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi ayant la double casquette. Une répartition qui ne plaisait pas à tout le monde, en raison d’un « conflit d’intérêts », et tout particulièrement à Joseph Oughourlian et John Textor, présidents du RC Lens et de l’OL.

«Tu viens de je ne sais où, cow-boy. Et tu nous parles»

Dans le cadre du Complément d’enquête, émission de France Télévisions qui sera diffusée ce jeudi soir, la réunion en question montrait des esprits qui s’échauffaient entre les trois patrons. Nasser Al-Khelaïfi s’en prenait notamment à son homologue américain John Textor. « John, si tu es le meilleur expert, alors viens avec la garantie, mets-la dans ta plateforme et je serai le premier à voter pour, je te le promets. Si tu as l'argent, viens maintenant, mets-le. (…) John, John, arrête de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cow-boy. Et tu nous parles ».

«Je le trouve même méprisant vis-à-vis d’Oughourlian, de Textor qui le traite de cow-boy»

Journaliste d’investigation ayant travaillé sur le Complément d’enquête intitulé : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG, Fabien Touati s’est attardé sur la séquence du clash entre les présidents du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais. « C’est un redoutable homme d’affaires. Cette séquence (la vidéo sur la réunion des présidents), ce qu’elle illustre c’est le rapport de force constant qu’il impose à ses adversaires. Quand on s’oppose à ses intérêts, à ceux de beIN, à ceux du Qatar, il sort de ses gonds. Il vous met la pression. Il peut être intimidant. Moi je le trouve même méprisant vis-à-vis d’Oughourlian, de Textor qui le traite de cow-boy ».