Pogba - Griezmann : Le coup de génie de l’OM ?

En cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'OM pourrait frapper fort pour renforcer son effectif. Dans cette optique, le nom de Paul Pogba revient avec insistance du côté du club phocéen alors qu'il est toujours sans contrat. Et Pablo Longoria a ouvert la porte à une éventuelle signature du champion du monde 2018.

Longoria ouvre la porte à Pogba

« Nous avons eu l'opportunité, il y a eu des conversations et nous avons réfléchi à cette possibilité. Pour l'avenir, c'est évidemment un joueur d'un niveau important et un nom comme celui-là sur le marché a toujours de la valeur », a confié le président de l’OM au micro d’El Larguero.

Di Meco réclame Griezmann

Et ce n’est pas tout. En plus de Paul Pogba, un autre champion du monde 2018 fait rêver les Marseillais, à savoir Antoine Griezmann. « Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers », a ainsi lâché Eric Di Meco auprès de RMC.