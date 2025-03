Transferts - OM : Un gros buteur est attendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, Jonathan David est notamment évoqué du côté de l'OM qui aurait déjà tenté de le recruter l'été dernier. Et son compatriote canadien Derek Cornelius, qui côtoie David en sélection nationale, lui lance un appel du pied afin qu'il le rejoigne à l'OM.

De quoi sera fait l'avenir de Jonathan David (25 ans), qui arrive en fin de contrat avec le LOSC ? En novembre dernier, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo révélait un intérêt de l'OM datant de l'été dernier pour le buteur canadien : « David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent », a indiqué Riolo. Et maintenant que David est sur le point d'être libre sur le marché des transferts, l'OM a-t-il ses chances ?

Cornelius chaud pour David à l'OM

Derek Cornelius (27 ans), le défenseur central canadien de l'OM, connait bien Jonathan David pour le côtoyer en sélection nationale. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, il a ouvert la porte à une éventuelle arrivée de son compatriote lors du prochain mercato estival : « Je ne sais pas, peut-être que Mehdi devrait appeler son agent pour le convaincre ! C'est un bon gars et un super joueur, mais on ne parle pas de ça. S'il veut venir, je l'accueillerai à bras ouverts », confie Cornelius.

David plutôt chaud pour la Premier League ?

Récemment interrogé en conférence de presse, Jonathan David avait plutôt ouvert la porte à un avenir en Angleterre : « La Premier League est beaucoup plus rapide et physique que tous les autres championnats. Mais pour ma part, j’ai grandi en regardant beaucoup la Liga et, pour moi, c’est mon championnat préféré. C’est le championnat que j’ai le plus aimé regarder, donc un jour j’aimerais jouer là-bas », indique David. Pour rappel, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, plusieurs cadors de Premier League tels que Arsenal, Tottenham et Manchester United sont d'ailleurs intéressés par le buteur du LOSC. L'OM semble donc assez mal embarqué dans ce dossier...