Greenwood : L’OM est condamné !

L’été dernier, l’OM n’a pas hésité à débourser 30M€ pour recruter Mason Greenwood. Ne voulant plus de l’Anglais, Manchester United a également réussi à négocier pour récupérer 50% de la future vente. Un deal qui fait dire à Yvan Le Mée que le club phocéen pourrait bien être condamné à conserver Greenwood sous peine de ne pas dégager une énorme plus-value.

Plus en odeur de sainteté à Manchester United et après s’être relancé en prêt à Getafe, Mason Greenwood a rejoint l’OM. L’été dernier, on a assisté à un transfert à 30M€ pour le Britannique. Un deal qui cache toutefois certaines clauses. L’une d’entre elles garantie notamment aux Red Devils 50% du prix de la future vente de Greenwood.

« Tu es condamné à ne pas faire d’opération »

Au micro de L’After Foot, Yvan Le Mée a évoqué la complexité d'un futur transfert de Mason Greenwood. C’est ainsi que l’agent a dit à propos de l’actuel numéro 10 de l’OM : « Greenwood, si quelqu’un te le prend pour 60M, il y a que les Anglais qui peuvent te l’acheter, tu es condamné à ne pas faire d’opération. Oui il joue chez toi, un match sur 4, il fait un peu de stat, mais tu ne peux pas le revendre ».

Greenwood à l’OM pour plusieurs années ?

A voir maintenant combien de temps Mason Greenwood va rester à l’OM. Récemment, l’Anglais avait évoqué son avenir, faisant notamment savoir son intention de rester sur le long terme : « Je me vois rester plusieurs années ? Bien sûr. C’est quelque chose que j’aimerais faire. Je veux gagner des trophées ici, jouer la Ligue des champions. C’est une grande ambition d’être ici. Donc oui ».