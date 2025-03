Mercato - PSG : Le salaire de Bellingham le fait «mourir de rire» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, le PSG accueillait Milan Skriniar, arrivé libre suite à la fin de son contrat avec l’Inter Milan. N’ayant pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert, le club de la capitale n’a pas hésité à confier un énorme salaire au Slovaque. Une somme qui n’a pas manqué de faire halluciner l’agent Yvan Le Mée, faisant notamment la comparaison avec Jude Bellingham.

Aujourd’hui prêté en Turquie à Fenerbahce, Milan Skriniar a été un véritable flop au PSG. Le club phocéen n’a donc pas hésité à se débarrasser du Slovaque lors du dernier mercato hivernal, l’invitant à se trouver un nouveau club, ce qu’il a fait en filant à Istanbul. Sportivement, Skriniar a donc déçu au PSG et la déception a été encore plus grande si on ajoute à cela l’aspect financier. Mais si le club de la capitale n’a pas lâché d’indemnité de transfert pour le recruter, son salaire était démentiel à Paris. L’Equipe avait ainsi parlé d'un salaire mensuel brut de 1,1M€ pour Milan Skriniar.

« Il avait le même salaire que Jude Bellingham »

Lors de L’After Foot, Yvan Le Mée est revenu sur ce salaire XXL de Milan Skriniar au PSG. C’est alors que l’agent a fait une folle comparaison avec ce que touche Jude Bellingham au Real Madrid : « Tu vois quand Skriniar est arrivé libre, avec forcément un salaire important, quand on avait comparé son salaire, ça me faisait mourir de rire enfin non pas vraiment, mais il avait le même salaire que Jude Bellingham. C’est Skriniar. C’est là que tu te rends compte des salaires donnés enfin négociés par le PSG et tu te dis waouh ».

« C’est une folie ce qu’ils font au PSG »

Par ailleurs, à propos des salaires démentiels proposés par le PSG, Yvan Le Mée a également expliqué : « C’est une folie ce qu’ils font au PSG quand tu compares aux grands clubs européens. Ce n’est pas possible de donner des salaires comme ça. C’est en moyenne, par rapport aux grands clubs, deux fois le tarif des autres. Et on parle du Real Madrid, de la Juve, du Bayern. Même encore maintenant. Le budget du PSG aujourd’hui, 814M, le budget du Real, 800M, le budget de l’Inter Milan, 420M. Je pense tu fais PSG-Inter, pour moi, je pense que l’Inter gagnera pas trop difficilement. 400M-800M, on parle du simple au double. Il faut se rendre compte des salaires. Lautaro Martinez, il gagne moins que Kolo Muani. J’adore Kolo Muani, mais on parle d’autre chose avec Lautaro Martinez. C’est souvent le double de ce qui est pratiqué ».