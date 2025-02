«Toute l’Europe le voulait», il signe au PSG !

La rédaction

Arrivé au PSG cet hiver pour 70 M€, Khvicha Kvaratskhelia démarre plutôt bien son aventure parisienne et semble s'épanouir sous les ordres de Luis Enrique. Le PSG a fait un gros coup lors du dernier mercato en s'attachant les services du Géorgien. Daniel Riolo révèle d'ailleurs que « toute l’Europe le voulait ».

Khvicha Kvaratskhelia est arrivé durant ce mercato d'hiver au PSG. Un gros coup pour les Parisiens, qui ont dû débourser 70 M€ pour s'attacher les services de l'ancien ailier du Napoli. Le PSG a dû faire face à une forte concurrence sur ce dossier, mais a pu compter sur la grande envie du joueur de venir dans la capitale.

«Il s’est mis d’accord avec le PSG», le gros transfert négocié en secret

De grands clubs sur Kvara ?

Daniel Riolo a notamment évoqué ce gros coup du PSG ce dimanche dans l'After Foot :

« Le PSG a fait quelques coups spectaculaires, comme l’arrivée de Zlatan. Mais Matuidi, personne ne se dit qu’il va atteindre un haut niveau, Verratti, personne ne le connaît, Marquinhos, personne ne le connaît. Dembélé ? C’est 80 M€ (le montant du transfert est en réalité de 50 M€, ndlr.), c’est une vedette internationale. Kvara ? Toute l’Europe le voulait. »

Kvara au PSG

Khvicha Kvaratskhelia débute tranquillement son aventure au PSG et commence à trouver ses marques dans le système de Luis Enrique. Titulaire à chaque match de Ligue 1 et beaucoup utilisé en Ligue des champions, Kvara comptabilise déjà 2 buts et 3 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues.