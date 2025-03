Rabiot : L’OM provoque le PSG, c’est assumé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour le Classique contre PSG avant la trêve internationale, Roberto De Zerbi avait décidé de confier exceptionnellement le brassard de capitaine à Adrien Rabiot. Un choix sur lequel est revenu le technicien italien, à qui l’idée de voir l’international français fouler la pelouse du Parc des Princes comme capitaine de l’OM plaisait.

Aux yeux de beaucoup, voir Adrien Rabiot avec le brassard de capitaine de l’OM pour son retour au Parc des Princes a été vécu comme une provocation. Un choix assumé par Roberto De Zerbi, sur lequel il est revenu ce vendredi en conférence de presse.

« J'aimais l’idée que toute l’équipe, tout l’OM, soit unie derrière lui »

« Je suis vraiment désolé pour Adrien et sa famille, sa mère, ses frères, c’est quelque chose qui arrive partout malheureusement. Peut-être que comme je suis plus âgé, je m’y attendais », a déclaré l’entraîneur de l’OM à propos des banderoles et chants insultants dont Adrien Rabiot et sa mère ont fait l’objet contre le PSG. « C'est aussi pour ça que j'avais pensé à le nommer capitaine ce soir-là. J'aimais l’idée que toute l’équipe, tout l’OM, soit unie derrière lui avant même que le match ait lieu. »

« C'était quelque chose qui me plaisait »

Roberto De Zerbi poursuit : « Cette idée qu’il rentre sur le terrain avec le brassard de capitaine de l’OM au Parc des Princes, c'était quelque chose d'important. Si j’entraînais une autre équipe, je n’aurais surement pas donné ce brassard de capitaine, mais ici, à ce moment-là, je pense que c'était quelque chose qui me plaisait. »