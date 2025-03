Rabiot - OM : Le PSG traîné devant la justice !

Axel Cornic

Une énorme polémique à découlé du dernier Classico, avec Adrien Rabiot qui a reçu un accueil violent de la part de ses anciens supporters du Paris Saint-Germain. On en a énormément parlé au cours de la trêve internationale et par le biais de son avocat, Véronique Rabiot a annoncé officiellement ce vendredi avoir porté plainte.

On savait très bien que ça n’allait pas s’arrêter là. Dès le lendemain du Classico, Véronique Rabiot a multiplié les prises de parole pour s’indigner du traitement réservé à son fils Adrien Rabiot, lors de son retour au Parc des Princes. La mère du milieu de l’OM avait notamment annoncé vouloir porter plainte, ce qu’elle a finalement confirmé ce jeudi dans le Complément d’enquête axé sur Nasser Al-Khelaïfi et diffusé sur France 2.

« C'est une plainte faite pour Véronique Rabiot, pour Adrien Rabiot et pour la mémoire de son père »

Interrogé par l’AFP, l’avocat de la mère de Rabiot a confirmé cette plainte, avec un courrier transmis au tribunal de Marseille. « Il s'agit d'une plainte contre X, pour injure. On veut pouvoir retrouver les auteurs et cerner les responsabilités. C'est une plainte complexe, elle est faite pour Véronique Rabiot, pour Adrien Rabiot et pour la mémoire de son père » a expliqué Maître Romual Palao.

« Dans un deuxième temps, nous envisageons d'assigner le PSG »

« Cela touche l'ensemble des banderoles déployées au Parc des Princes ainsi que les chants entendus le soir du match » a poursuivi l’avocat de Véronique Rabiot, qui annonce déjà une nouvelle plainte contre le PSG cette fois. « Dans un deuxième temps, nous envisageons d'assigner le PSG pour sa responsabilité en matière de police des terrains. Cela n'est pas encore fait, ça devrait l'être dans les jours qui viennent ».