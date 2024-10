Mercato : Le clan Zidane rêve de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il a rejoint Grenade l’été dernier, Luca Zidane continue de rêver d’un transfert en Ligue 1, championnat dans lequel il n’a jamais joué. Et bien évidemment, c’est vers l’OM que se tourne le fils de l’ancien numéro 10 des Bleus qui se verrait bien s’installer dans les buts marseillais.

Alors que les supporters de l'OM ont toujours rêver de l'arrivée de Zinedine Zidane, c'est peut-être son fils qui pourrait avoir plus de chance de débarquer au sein du club phocéen. Gardien de but de Grenade depuis cet été, Luca Zidane a effectivement évoqué son avenir et ne cache pas qu'il rêverait de signer un jour à l'OM. Il faut dire que comme son père, le portier de 26 ans est né à Marseille et l'OM est donc son club de cœur.

OM : Un gros renfort pour De Zerbi avant le PSG ? https://t.co/7nZBIo1KnM pic.twitter.com/mpUQgRZDMP — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Luca Zidane ouvre la porte à l'OM

« Les deux clubs de mon cœur, c’est l’OM, parce que je suis né à Marseille, et toute ma famille d’ailleurs vit à Marseille, donc j’ai l’OM dans le cœur. Et après c’est le Real Madrid, parce que j’ai fait 15 ans là-bas, c’est le meilleur club du monde. Maintenant c’est Grenade. Je suis là, je suis content d’être ici. C’est vraiment un grand club, ambitieux, donc aussi Grenade », confie-t-il auprès de Free Ligue 1 avant de poursuivre.

«Je suis marseillais donc jouer à l'OM, c’est un rêve»

« J’aimerais vraiment découvrir la Ligue 1, c’est vraiment un championnat que j’aime beaucoup. Il y a deux, trois ans, j’ai eu l’opportunité de jouer dans un club en Ligue 1 et ça ne s’est pas fait, finalement j’ai signé à Eibar et ça s’est bien passé à Eibar donc je suis content d’avoir pris cette décision. Je suis marseillais donc jouer à l'OM, c’est un rêve pour tout Marseillais. Pour l’instant, ce n’est pas le moment, mais pourquoi pas un jour pouvoir y jouer ? », ajoute Luca Zidane.