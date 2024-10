«Il n’est pas à vendre» : Surprise sur le mercato du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Étincelant avec l’Espagne, ce qu’il a encore démontré l’été dernier lors de l’Euro 2024, Fabian Ruiz n’arrive pas à retrouver le même niveau de performance lorsqu’il porte le maillot du PSG. Le milieu de terrain âgé de 28 ans a encore déçu mardi soir face au PSV Eindhoven (1-1), mais il conserve malgré tout la confiance de Luis Enrique et un départ n’est pas une option.

Depuis son arrivée en provenance de Naples lors de l’été 2022, Fabian Ruiz est une énigme au PSG. Éblouissant lorsqu’il évolue avec l’Espagne, le milieu de terrain âgé de 28 ans n’arrive pas à reproduire les mêmes performances lorsqu’il joue avec le club de la capitale. Titularisé à la place de Vitinha mardi soir face au PSV Eindhoven (1-1), l’international espagnol (32 sélections) a encore déçu.

« On ne sortira pas de ce problème »

« Tu as toujours le problème Fabian Ruiz qui n’est pas l’ombre de ce qu’il est avec l’Espagne, et on ne sortira pas de ce problème », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Si Vitinha est l’ombre de lui-même, alors Fabian Ruiz n’est même pas dans la pièce. Il n’y a ni de l’ombre, ni du soleil, rien, il est dans la cave. » Cela ne remet pas en question l’avenir de Fabian Ruiz pour autant, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG.

Fabian Ruiz « n’est pas à vendre »

« Quel est le réel niveau de Fabian Ruiz, celui de l'Euro ou du PSG ? Le débat reste ouvert. Mais il n'est pas à vendre. Luis Enrique l'aime beaucoup et il l'a beaucoup fait jouer en fin de saison dernière. S'il est meilleur avec l'Espagne, c'est sans doute parce qu'il a beaucoup plus de liberté dans son jeu. On le sent plus à l'aise, plus épanoui. Avec la Roja, il prend des responsabilités qu'il semble fuir à Paris », a indiqué le journaliste Laurent Perrin, dans une session de questions/réponses organisée sur le site du journal Le Parisien.