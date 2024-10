Riolo dénonce un «problème» avec ce joueur du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Fabian Ruiz impressionne à chaque fois qu'il porte le maillot de l'Espagne, quand il évolue avec le PSG, le milieu de terrain enchaine les déceptions. Ça a encore été le cas ce mardi soir à l'occasion de la rencontre de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Alors que les critiques se multiplient à l'encontre de Fabian Ruiz, Daniel Riolo ne s'est pas privé pour tacler le Parisien.

Au coup d'envoi de la rencontre entre le PSG et le PSV Eindhoven, Luis Enrique avait décidé de mettre Vitinha sur le banc de touche. A la place du Portugais, on retrouvait notamment Fabian Ruiz parmi les titulaires. L'Espagnol était très attendu compte tenu de ses performances en sélection. Problème, avec le PSG, son niveau est largement en deçà...

« On ne sortira pas de ce problème »

Après PSG-PSV, lors de L'After Foot, Daniel Riolo a taclé Fabian Ruiz. Il a alors lâché : « Tu as toujours le problème Fabian Ruiz qui n’est pas l’ombre de ce qu’il est avec l’Espagne, et on ne sortira pas de ce problème ».

« Il est dans la cave »

Toujours concernant Fabian Ruiz, Daniel Riolo a ensuite ajouté sur le milieu de terrain du PSG : « Si Vitinha est l’ombre de lui-même, alors Fabian Ruiz n’est même pas dans la pièce. Il n’y a ni de l’ombre, ni du soleil, rien, il est dans la cave ».