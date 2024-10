PSG : Dembélé se fait enfoncer, «c’est inadmissible»

Axel Cornic

Sanctionné par Luis Enrique lors du dernier match face à Arsenal (2-0), Ousmane Dembélé était de retour en Ligue des Champions pour la 3e journée, face au PSV Eindhoven. Mais certains diront que sa présence sur le terrain était totalement anecdotique, vu le nombre d’occasions qu’il a raté dans cette rencontre qui s’est finalement terminée sur un nul (1-1).

Depuis son arrivée à Paris, Ousmane Dembélé est souvent pointé du doigt. Mais le déchet dans son jeu agace de plus en plus et face au PSV Eindhoven ce mardi soir, il a une nouvelle fois raté des occasions qui auraient pu faire la différence pour le PSG. Il n’a d’ailleurs pas terminé la rencontre, puisqu’il a été remplacé à dix minutes de la fin.

« Dembélé ne peut pas rater les deux occasions qu’il a »

Dans l’After Foot qui a suivi cette rencontre du PSG, Daniel Riolo a livré un terrible constat sur l’attitude de Dembélé dans le dernier geste. « Et l’autre, qu’on ne découvre pas, va-t-il changer à 28 ans? Dembélé ne peut pas rater les deux occasions qu’il a, surtout celle sur la barre. C’est inadmissible » a-t-il déclaré, au micro de RMC Sport.

Un zéro pointé en Ligue des Champions

En l’absence de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid en fin de saison dernière, Ousmane Dembélé a pris une toute nouvelle importance au sein de l’attaque du PSG. Ou il aurait en tout cas dû, puisque pour le moment il ne totalise que 4 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison… mais toujours rien en Ligue des Champions !