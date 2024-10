Neymar : Jackpot à 112M€ après le PSG !

Pierrick Levallet

Après six ans chez les Rouge-et-Bleu, Neymar a été poussé vers la sortie au PSG lors de l’été 2023. Le Brésilien a été transféré à Al-Hilal contre un chèque de 90M€. La star de 32 ans, elle, a eu droit à un contrat particulièrement juteux en Arabie Saoudite. L’international auriverde a même touché le jackpot après son départ du PSG.

Arrivé en 2017 pour un montant record de 222M€, Neymar devait guider le PSG jusqu’à sa première Ligue des champions. Finalement, l’histoire a été différente. Un temps admiré par les supporters, puis conspué par ces derniers, le Brésilien a connu des hauts et des bas chez les Rouge-et-Bleu. Son aventure s’est terminée lors de l’été 2023, lorsqu’il a été transféré à Al-Hilal contre 90M€.

Neymar a signé un contrat juteux en Arabie Saoudite

Neymar a ainsi rejoint Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté et tant d’autres en Arabie Saoudite. Il a d’ailleurs eu droit à un contrat particulièrement juteux à Al-Hilal. D’après les données récoltées par Bloomberg et Forbes, Neymar percevrait un salaire de 112M€ par an au sein du club saoudien. C’est environ trois fois plus qu’au PSG, où il avait un salaire annuel de 36M€.

Vers un départ d'Al-Hilal en juin prochain ?

Son aventure en Arabie Saoudite a néanmoins viré au cauchemar. Neymar a été victime d’une grave blessure au genou seulement quelques mois après son arrivée à Al-Hilal. Un an après, l’attaquant de 32 ans a fait son retour ce lundi face à Al Ain en Ligue des champions asiatique. Son contrat expire toutefois à l’issue de la saison, et il n’exclurait pas un départ l’été prochain. À suivre...