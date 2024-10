PSG : Luis Enrique valide cette révolution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis désormais deux ans, le PSG cherche à se reconstruire, à bâtir un nouveau cycle axé sur plusieurs piliers fondamentaux. Si les résultats doivent suivre derrière, Luis Enrique est quant à lui totalement en accord avec ces derniers, apportant un climat de paix et de sérénité bien hostile au club parisien ces dernières années.

Le PSG ne ressemble en rien au Paris de ces dernières années. Alors qu’il y a encore moins de deux ans, la formation francilienne alignait Neymar, Lionel Messi, et Kylian Mbappé sur le front de son attaque, ces trois vedettes ont quitté le club, tout comme certaines stars comme Marco Verratti, ou encore Sergio Ramos. Le tout en seulement deux mercatos.

Après la déroute, le PSG annonce du lourd https://t.co/dZpZY627WN pic.twitter.com/nD8gRpwod5 — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Nouveau projet pour le PSG

Désormais, le PSG cherche à bâtir un projet axé sur le long terme, axé sur la force collective, mais également sur la jeunesse. Il n’est désormais plus étonnant de voir Paris se positionner sur des très jeunes joueurs extrêmement prometteurs à l'image de Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Joao Neves. Même si dans le même temps, la cellule de recrutement n’en oublie pas certains cadres expérimentés (Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Marco Asensio).

Quatre piliers pour rebâtir le club

Comme le rapporte l’Equipe, quatre piliers sont véritablement mis en avant par le PSG concernant cette révolution. Le premier consistait à drastiquement baisser la masse salariale du club, ce qui a notamment été permis par le départ de Kylian Mbappé cet été, ainsi que ceux de Neymar et Lionel Messi en 2023. Le second consiste à recruter des jeunes joueurs prometteurs, alors que le troisième est axé sur le fait de faire de la place aux jeunes « Titis » issus du centre de formation. Enfin, le dernier et sans doute le plus important reste l’adhésion du coach Luis Enrique à tout ce projet, ce qui est clairement le cas en interne. Et cela pourrait même se traduire par une prolongation de deux saisons du technicien espagnol.