PSG : Riolo enfonce à nouveau Luis Enrique en direct

Malgré ses résultats obtenus depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique doit faire avec les critiques. Parmi ses plus fervents détracteurs, on retrouve notamment Daniel Riolo. Cela fait maintenant plusieurs mois que le journaliste RMC se lâche sur l’entraîneur du club de la capitale et il ne compte pas s’arrêter de sitôt. Riolo en a ainsi rajouté une couche sur Luis Enrique.

Quand il s’agit de tacler Luis Enrique, Daniel Riolo excelle dans ce domaine. Loin d’être emballé par ce que propose l’entraîneur du PSG, le journaliste RMC n’a jamais sa langue dans sa poche pour s’en prendre à l’Espagnol. Et voilà qu’à l’occasion de L’After Foot, Riolo s’est à nouveau lâché sur Luis Enrique.

Des choix tactiques incompréhensibles ?

« Ce que je ne comprends pas quand je regarde cette équipe et la gestion de GIFI le génie, c’est le turnover en ne mettant pas les mecs à leurs bonnes places. Toujours dans l’idée qu'il faut surprendre l’adversaire avec notamment Beraldo arrière gauche, Zaïre-Emery arrière droit. Ça par exemple je ne le comprends pas », a dans un premier temps balancé Daniel Riolo, ne comprenant pas les choix tactiques de l’entraîneur du PSG.

« J’ai pas vu des choses qui m’ont éclaté les yeux »

Il a ensuite ajouté sur Luis Enrique : « Luis Enrique, je ne vois rien tactiquement. J’ai pas vu des choses qui m’ont éclaté les yeux. J’ai pas vu des choses qui m’ont fait pleurer. Dans ces cas-là, l’entraîneur Rosenior il me montre beaucoup plus en trois mois sur ce qu’il fait en prenant une équipe ».