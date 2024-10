Luis Enrique : Le PSG a fait une erreur ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a pris la grande décision de prolonger le contrat de Luis Enrique. Et ce, quand bien même l’Espagnol a pu se montrer odieux envers la journaliste Margot Dumont dernièrement au sujet de la tactique. Le club parisien voit toujours en lui « le meilleur entraîneur au monde » comme l’a reconnu le président Nasser Al-Khelaïfi. Aux yeux de Bertrand Latour, cette prolongation pose question.

La semaine dernière, le feuilleton Luis Enrique a pris un gros tournant. Ces derniers temps, le journaliste Mohamed Toubache-Ter affirmait que l’hypothèse d’une démission du technicien espagnol d’ici la fin de la saison avec le PSG n’était pas à écarter. D’ailleurs, son contrat expirera le 30 juin prochain. Toutefois, le Paris Saint-Germain serait d’ores et déjà parvenu à trouver un terrain d’entente avec Enrique et son entourage pour un contrat de deux saisons supplémentaires.

«Il bénéficie d’un blanc seing pas forcément proportionnel à la qualité de ses résultats»

C’est en effet l’information communiquée par le journaliste Abdellah Boulma. Le jeudi 17 octobre dernier, le PSG aurait fait un grand pas vers la prolongation du bail de Luis Enrique. Le Parisien et RMC Sport ont notamment confirmé la tendance après coup. Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, les avis étaient partagés sur le sujet. L’ancien gardien du PSG Mickaël Landreau a bien accueilli la nouvelle, mais il n’en a pas du tout était autant pour Bertrand Latour. Le journaliste de Canal+ a regretté un traitement bien plus souple envers Enrique qu’avec d’autres entraîneurs du PSG depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011. « Luis Enrique ? Je trouve ça très surprenant d’autant que le Paris Saint-Germain a viré des entraîneurs parfois de manière injuste et lui bénéficie d’un blanc seing pas forcément proportionnel à la qualité de ses résultats ».

«Il n y avait pas pour moi d’urgence à prolonger Luis Enrique»

« Je mesure assez mal le progrès dans le jeu. Je vois une équipe dominante en Ligue 1 parce qu’elle a des joueurs au-dessus. Quand le niveau s’élève, je vois une équipe qui ne progresse pas. Il n y avait pas pour moi d’urgence à prolonger Luis Enrique ». a conclu Bertrand Latour. Reste à savoir quand est-ce que le PSG communiquera sur le rallongement du bail de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du club parisien.