Mercato : C'est acté par le PSG, il va signer !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Vitinha a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Tombé totalement sous le charme de son milieu de terrain portugais, le club de la capitale aurait déjà acté sa prolongation. En effet, Vitinha devrait étendre son contrat de deux saisons.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG a finalisé le transfert de Vitinha lors de l'été 2022. Pour faire plier la direction du FC Porto, le club de la capitale a signé un chèque d'environ 41,5M€. Lors de son arrivée à Paris, Vitinha a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, l'international portugais serait déjà proche d'une prolongation.

Accusation de viol : Le clan Mbappé dénonce un «acharnement» ! https://t.co/R1IDlZLDOV pic.twitter.com/LdUDyvrSVS — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Vitinha va prolonger au PSG

Selon les informations du Parisien, les différents acteurs du dossier auraient déjà acté la prolongation de Vitinha au PSG. Alors que les deux parties seraient tombées d'accord sur les grandes lignes de ce nouveau contrat, le joueur de 24 ans devrait rempiler de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029.

Vitinha va étendre son bail jusqu'en 2029

D'après les indiscrétions du Parisien, les hautes sphères du PSG voulaient à tout prix sécuriser au plus vite l'avenir de Vitinha, et ce, même s'il est encore engagé jusqu'au 30 juin 2027. Reste à savoir quand la prolongation du numéro 17 rouge et bleu sera officialisée.