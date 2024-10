Mercato : L'OM provoque un coup de tonnerre en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après quelques prestations poussives, l'OM est reparti de l'avant avec notamment une très large victoire à Montpellier (5-0), une équipe en perdition. D'ailleurs, l'humiliation subie face aux hommes de Roberto De Zerbi n'est pas sans conséquence. En effet, à l'issue de la rencontre, Laurent Nicollin a assuré que Michel De Zakarian n'était plus l'entraîneur du MHSC.

L'OM est reparti de l'avant ! Après quelques prestations décevantes, le club phocéen s'est relancé en s'imposant très largement à Montpellier (5-0). Le club héraultais est désormais bon dernier de Ligue 1, et cela va déjà avoir des conséquences. Et pour cause, après l'humiliation subie face aux Marseillais, Laurent Nicollin s'est présenté en conférence de presse afin d'annoncer le départ de Michel Der Zakarian, déjà sur la sellette ces dernières semaines. Mais c'est bien l'OM qui aura provoqué l'éviction du coach montpelliérain.

Le MHSC se sépare de Der Zakarian

« J'ai pris l'initiative d'arrêter Michel ce dimanche soir, mais j'ai une pensée pour lui. Au vu de la prestation et de l'attitude du soir, j'ai pris cette décision très difficile. Michel est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais le plus important, c'est le club », a confié le président montpelliérain dans une prise de parole improvisée, avant de préciser qu'il s'agit d'une décision prise « tout sauf de gaîté de cœur », sans « rien avoir prévu ni anticipé pour la suite ». D'ailleurs, Laurent Nicollin ne manque pas de pointer du doigt l'attitude de ses joueurs : « Michel nous avait sauvés l'an passé, mais sans résultats, c'est plus facile de changer un entraîneur que 25 joueurs ».

«Si on ne fait rien, on y va tout droit»

« Là, j'ai simplement honte pour mon club, les supporters et pour moi-même. Je l'ai dit à mes joueurs ce soir : ils ont fait sauter le coach et ont intérêt d'être meilleurs dimanche prochain contre Toulouse. Si on ne fait rien, on y va tout droit. Il fallait faire quelque chose. J'espère que nous aurons une réaction rapide désormais, même si je me trompe peut-être », ajoute Laurent Nicollin avant d'assurer qu'il n'a pas encore choisi son nouvel entraîneur : « Je vous rassure, le nouveau coach, ce ne sera pas moi, mais je ne sais pas encore qui. C'est un abandon collectif. Ce n'est pas seulement la faute du coach. Nous étions sur le terrain... Il va falloir se bouger maintenant et gagner sans multiplier les mots en l'air comme trop souvent ».