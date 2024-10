Mercato - OM : Signature surprise, c’est bouclé en quelques heures

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En février dernier, alors que la saison de l'OM prenait des allures inquiétantes, Ghislain Printant se rendait à Marseille en compagnie de Jean-Louis Gasset. Pourtant, quelques jours auparavant, le technicien était en Côte d'Ivoire pour participer à la CAN. Tout est donc allé très vite comme le raconte l'entraîneur de 63 ans.

Quatre entraîneurs en l’espace de dix mois. La dernière saison de l’OM a été illisible, aussi bien sur le terrain, que dans les coulisses. L’instabilité a été grande au sein du club marseillais et l’arrivée de Roberto de Zerbi a justement pour objectif de stopper cette valse. Présent sur le plateau de Maritima, l’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant est revenu sur les nombreux changements en interne. Il en a profité pour revenir sur son passage à l’OM, conclu sur une décevante septième place en championnat.

La surprise est totale pour Printant

« C’était inespéré parce que c’était arrivé juste après la CAN. Devant ce challenge important, on ne pouvait pas refuser. Les cinq mois passés ont été une super aventure à vivre, même si ça a été difficile. On a pris beaucoup de plaisir, partagé aussi avec ce Vélodrome qui était extraordinaire » a confié Printant.

« Ça s’est fait rapidement »

Après un match perdu face à Brest en février dernier, les dirigeants avaient très vite pris contact avec Gasset. Quelques heures plus tard, le technicien était en route pour la Commanderie avec son fidèle adjoint. « Jean-Louis a été en contact rapidement avec la direction. Ça s’est fait rapidement puisqu’il a été contacté dimanche et lundi après-midi on était dans la voiture pour Marseille. Rien n’était programmé. Jean-Louis était très déterminé, donc on a foncé. Très vite, j’ai senti une flamme chez Jean-Louis qui était énorme. Il fallait redonner confiance à ce groupe, qui a changé plusieurs fois d'entraîneur et qui était touché » a lâché Printant ce lundi.