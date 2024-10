Mercato - OM : La vérité révélée en direct sur les contacts avec Pogba

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bientôt autorisé à rejouer, Paul Pogba agite le mercato. Alors que le Français ne devrait pas continuer à la Juventus, la question de son prochain club se pose. En ce sens, une arrivée à l'OM a fait énormément parler et il a notamment été question de contacts entre Mehdi Benatia et Pogba. Des précisions ont été apportées concernant ces discussions.

Cela fait maintenant plusieurs jours qu'il est question d'une arrivée de Paul Pogba à l'OM. Quid de cela alors que des contacts ont été annoncés entre les deux camps ? La question a été posée au principal intéressé et ce lundi, Pogba a répondu notamment : « Je suis encore sous contrat donc ce n'est pas crédible. Je n'y ai pas pensé puisque j'étais « suspendu » et là je reviens ».

Benatia et Pogba échangent

Lors de L'Equipe du Soir, des informations de Mathieu Grégoire, journaliste pour le quotidien sportif, ont été dévoilées concernant les contacts entre l'OM et Paul Pogba. Il a alors été expliqué que le jouuer de la Juventus discute régulièrement avec Mehdi Benatia, avec qui il s'entend très bien. Le conseiller sportif de l'OM aurait même envoyé un message à Pogba pour se réjouir de la réduction de sa suspension.

Des discussions qui ne concernent pas une arrivée à l'OM

Mais voilà qu'entre Paul Pogba et Mehdi Benatia, il ne serait pas question d'une arrivée à l'OM pour le moment. Comme précisé par le journaliste, entre le joueur de la Juventus et le dirigeant olympien,on ne parlerait pas de projet sportif ou de contrat. Il n'y aurait actuellement aucune négociation entre l'OM et Pogba.