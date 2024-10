Luis Enrique : Un coup historique en préparation, que doit faire le PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG a mis la main sur le meilleur entraîneur du monde selon Nasser Al-Khelaïfi en la personne de Luis Enrique. Toutefois, son contrat prendra fin à l’issue de la saison. Zinedine Zidane est toujours libre de prendre les rênes du PSG ou d’un autre challenge et Pep Guardiola pourrait également être sans club. La chance du PSG pour le rêve du Qatar ? C’est notre sondage du jour !

Luis Enrique se trouve dans l’ultime année de son contrat au Paris Saint-Germain. En conférence de presse, le principal intéressé tenait le discours suivant sur une éventuelle prolongation à la toute fin du mois d’août. « J’ai une bonne entente avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, aucun joueur n’a été signé que je ne voulais pas. J’espère qu’on va vivre beaucoup de choses ensemble, je suis dans un projet parfait, dans lequel je me suis bien adapté et le futur verra. Il y a plusieurs parties dans l’équation ».

«Je suis un peu fatigué parfois»

Le Parisien a dernièrement révélé que les différentes parties concernées par cette collaboration seraient satisfaites l’une de l’autre. Luis Enrique ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de rallonger son aventure au PSG entamée à l’été 2023. Toutefois, le président Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien bénéficier d’une occasion en or de réaliser le rêve des propriétaires qataris : Pep Guardiola. le10sport.com vous dévoilait en décembre 2019 que du côté de Doha, on apprécierait tout particulièrement le fait de pouvoir compter sur Guardiola au poste d’entraîneur. Son contrat à Manchester City arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et dans le cadre de l’émission Che Tempo Che Fa, le technicien espagnol n’a pas manqué de faire part d’une certaine fatigue en Angleterre, lui qui se trouve dans sa neuvième saison à Manchester City. « Nous verrons. J’ai toujours besoin de réfléchir et décider ce que je veux faire. Je suis un peu fatigué parfois. On est tous fatigués de ce qu'on fait, mais au final on aime ça ».

Pep Guardiola évoque l’Angleterre, sa décision va tomber !

Pour ce qui est des rumeurs concernant sa prise de fonctions de la sélection anglaise, Pep Guardiola a tenu à calmer son monde. La télévision italienne. « Candidat pour être sélectionneur de l’Angleterre ? Ce n’est pas vrai. Je suis le manager de Manchester City, je n’ai rien décidé. Tout peut arriver donc je ne sais pas ». Selon The Times, l’entraîneur de Manchester City serait en pleine réflexion et devrait communiquer sa décision dans les prochaines semaines. Le PSG pourrait donc avoir sa chance, mais le club doit-il se jeter sur les traces de Pep Guardiola plutôt que sur celles de Zinedine Zidane, toujours sans club depuis mai 2021 ? Ou bien de poursuivre avec Luis Enrique par le biais d’une prolongation de contrat ?