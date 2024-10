Real Madrid : Un mercato de folie pour régaler Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a sans doute réalisé le plus joli coup du dernier mercato estival en signant Kylian Mbappé en provenance du PSG. Mais le club madrilène ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants merengue prépareraient notamment un recrutement de folie pour régaler l’attaquant de 25 ans.

Cet été, le Real Madrid a certainement réalisé le plus joli coup du mercato. Le club madrilène a enfin mis la main sur Kylian Mbappé, qui refusait de prolonger au PSG et qui a donc débarqué libre chez les Merengue. Mais le pensionnaire de la Liga ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin et souhaiterait, au contraire, continuer à renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti.

Mercato : Le Real Madrid enchaîne les râteaux ! https://t.co/D2CmQtjGGd pic.twitter.com/TXGmBNpkQv — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

Le Real Madrid prépare encore du lourd sur le mercato !

Dans le même temps, le Real Madrid souhaiterait mettre Kylian Mbappé et Vinicius Jr dans les meilleures conditions. La Casa Blanca préparerait ainsi un mercato de folie pour régaler l’attaquant de 25 ans et l’international brésilien d'après Caught Offside. Les dirigeants madrilènes auraient d’ailleurs déjà commencé à explorer quelques pistes.

Plusieurs pistes XXL déjà explorées ?

Les noms de Jamal Musiala (Bayern Munich) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) reviennent plutôt souvent, tout comme Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Alphonso Davies (Bayern Munich). Le Real Madrid garderait aussi un œil sur Rodri malgré sa grave blessure avec Manchester City. Les Merengue prépareraient du lourd pour l’été prochain. Kylian Mbappé peut déjà se frotter les mains.