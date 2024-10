Transferts - OM : C’est confirmé pour un joueur du Brésil !

Le nom d'Arthur Melo a récemment été associé à l'OM puisque Roberto De Zerbi aurait des vues sur le milieu de terrain brésilien de la Juventus Turin. Et l'agent de ce dernier confirme la nouvelle en expliquant même noir sur blanc que l'OM aurait tenté de l'enrôler lors du dernier mercato estival.

La presse italienne a récemment fait état d'un intérêt de l'OM pour Arthur Melo (28 ans), le milieu de terrain international brésilien (22 sélections) dont le contrat court jusqu'en 2026 avec la Juventus Turin. Problème : l'ancien joueur du FC Barcelone n'entre pas du tout dans les plans de Thiago Motta, son nouveau coach à la Juve, tandis que Roberto De Zerbi de son côté se verrait bien le relancer à l'OM.

Arthur Melo's agent, Federico Pastorello: "In January we'll look for a new team, he's out of Juventus plans. A future at Olympique de Marseille? It was a possibility last summer, he would fit in De Zerbi's system". #TeamOM #OM #Juventus

👉 Full report on @DiMarzio pic.twitter.com/e3XufVJLwp