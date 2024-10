Mercato : La presse italienne confirme, l'OM veut virer un joueur

Arnaud De Kanel

L'OM est déjà de retour à la table des négociations. Alors que le mercato a fermé ses portes il y a un peu plus d'un mois, les dirigeants négocieraient avec l'Inter Milan pour casser le prêt de Valentin Carboni, blessé pour une longue durée. La presse italienne le confirme.

Cet été, l'OM a réussi à se faire prêter Valentin Carboni, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football argentin. Mais après seulement 100 minutes disputées sous les couleurs olympiennes, le milieu offensif ne devrait plus les défendre.

Mercato : L’OM lâche un coup de pression un transfert prend forme ? https://t.co/NfMFWtEkpp pic.twitter.com/nCzdrvUIe0 — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

Grave blessure pour Carboni

Touché lors du rassemblement avec l'Argentine, Valentin Carboni souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche. « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », annonçait l'OM dans un communiqué. Suite à cette blessure, le club phocéen songe bel et bien à casser le prêt du joueur.

Négociations confirmées pour la rupture du prêt de Carboni

L'OM veut renvoyer Valentin Carboni à l'Inter Milan ! Le Corriere dello Sport confirme l'information de La Gazzetta dello Sport qui indiquait que le club phocéen était entré en négociations avec l'Inter Milan afin de casser le prêt de l'Argentin. La volonté des dirigeants phocéens est claire...