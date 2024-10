Mercato : L’OM lâche un coup de pression un transfert prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ cet été, Amine Harit est finalement resté à l'OM où il profite des blessures pour s'imposer comme l'un des joueurs les plus utilisés par Roberto De Zerbi. Cependant, rien ne garantit que cet hiver le club phocéen ne relancera pas l'idée d'un transfert de l'international marocain, attendu au tournant sur la fin de la première partie de saison.

Cet été, l'OM a connu une large revue d'effectif, recrutant notamment 12 nouveaux joueurs et se séparant de plus indésirables sur lesquels Roberto De Zerbi ne comptait plus. Parmi eux, Amine Harit a notamment été poussé au départ, en vain puisqu'il est resté à l'OM où il a réalisé un très bon début de saison.

Harit attendu au tournant

En effet, Amine Harit a brillé contre Brest puis face à Reims, mais il est rapidement rentré dans le rang. Par conséquent, l'international marocain est attendu au tournant dans les prochains matches d'autant plus qu'il va profiter des blessures de Valentin Carboni et d'Ismaël Koné. L'ancien Nantais a donc un gros coup à jouer.

Un transfert cet hiver n'est pas écarté par l'OM

A tel point que selon les informations de La Provence, l'OM n'écarte pas l'idée de rouvrir le dossier Harit durant le mercato d'hiver. Autrement dit, si le Marocain ne convainc pas d'ici la fin de la première partie de saison, son départ sera sérieusement envisagée à Marseille.