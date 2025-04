OM : Catastrophe avec De Zerbi ?

Amadou Diawara

Pendant de longues semaines, l'OM était le dauphin du PSG en Ligue 1. Toutefois, le club phocéen est en crise de résultats depuis quelques matchs, et l'AS Monaco en a profité pour passer deuxième du championnat de France. Selon vous, l'OM de Roberto De Zerbi va-t-il sombrer au point d'éteindre ses chances de disputer la prochaine Ligue des Champions ? A vos votes !

Après une saison 2023-2024 désastreuse, l'OM s'est révolutionné. Pour se relancer, le club phocéen s'est attaché les services de Roberto De Zerbi l'été dernier, alors que Jean-Louis Gasset était en fin de contrat le 30 juin. Dans la foulée, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont enflammé le mercato. En effet, le président et le directeur sportif de l'OM ont recruté douze joueurs au total à l'intersaison 2024, notamment Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg.

L'OM est passé troisième en Ligue 1

Très performant sous la houlette de Roberto De Zerbi, l'OM s'est très vite adjugé la deuxième place du classement en Ligue 1, derrière le PSG, qui validé son titre de champion ce samedi. Toutefois, à la suite d'une très mauvaise série, l'OM a vu l'AS Monaco lui passer devant. En effet, le club olympien a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Et s'il ne met pas très vite fin à cette crise de résultats, l'OM pourrait tout perdre à l'issue de cet exercice 2024-2025.

L'OM n'est qu'à trois points du RCS, 7ème en L1

A l'issue de la 27ème journée de Ligue 1, l'OM (49 points) a perdu sa place de dauphin en Ligue 1, au détriment de l'AS Monaco (50 unités, un match supplémentaire). Ayant seulement trois points de plus que le RC Strasbourg (46), classé septième, le club présidé par Pablo Longoria pourrait ne pas jouer la moindre compétition européenne la saison prochaine, et ce, s'il continue de dégringoler au classement lors de la dernière ligne droite du championnat de France.

