PSG : Son retour à Paris est programmé, ça va mal finir !

Amadou Diawara

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va défier Aston Villa. Actuel coach des Villans, Unai Emery va donc faire son retour à Paris, et ce, lors du match aller. Interrogé sur les retrouvailles avec son ancien entraineur, Marquinhos a annoncé la couleur.

Après avoir fait tomber Liverpool, le PSG de Luis Enrique va se frotter à un autre pensionnaire de Premier League en Ligue des Champions. En effet, les Parisiens vont défier Aston Villa en quart de finale de la C1.

Ligue des Champions : Unai Emery retrouve le PSG

Actuel coach d'Aston Villa, Unai Emery va retrouver le PSG, qu'il a entrainé entre 2016 et 2018. D'ailleurs, le coach de 53 ans sera de retour au Parc des Princes le 9 avril, date du match aller entre Parisiens et Villans. Ancien protégé d'Unai Emery au PSG, Marquinhos a annoncé ce samedi que l'Espagnol passera un mauvais moment dans la capitale française si tout se passe comme prévu.

«On sait que les choses vont bien tourner »

« Contre Aston Villa, vous allez retrouver Unai Emery, quels souvenirs avez-vous de son passage au PSG (2016-2018) ? C'est un coach passionné par le foot. On sait comment il fait travailler son équipe pour être prêt pour un match comme ça. Il regarde le maximum de détails, ça va se jouer sur ces détails. Ils ont de la qualité, de la force, mais il va falloir qu'on se concentre sur notre jeu. Si on fait un gros match avec une grosse intensité, comme on l'a fait ici contre Liverpool, on sait que les choses vont bien tourner », a déclaré Marquinhos, le capitaine du PSG, en zone mixte.