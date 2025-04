Kylian Mbappé avec une star de la télévision, la révélation !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grande première pour Kylian Mbappé. Arrivé l'été dernier au Real Madrid, le joueur français va accorder son premier entretien à la télévision espagnole dimanche soir. Le champion du monde 2018 s'est longuement confié à Ana Pastor, une journaliste réputée en Espagne. Questionné sur les coulisses de cette interview, elle n'a pas caché sa surprise en découvrant la personnalité de Mbappé.

Dimanche soir, la Sexta diffusera la première interview de Kylian Mbappé à une chaîne espagnole. Durant plusieurs minutes, le joueur du Real Madrid s’est longuement confié à Ana Pastor. Cette journaliste de 47 ans s’est forgée une solide réputation. Très attachée aux sujets féministes, elle s’était illustrée en tournant un reportage en Iran sans porter le voile. Passée par plusieurs médias espagnols (Cadenar Ser, RTVE, CNN Espagne…), Ana Pastor a également interviewé plusieurs dirigeants comme Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

La journaliste agréablement surprise

Ce dimanche, Ana Pastor va donc faire découvrir son échange avec Kylian Mbappé. La jeune femme ne s’attendait pas à découvrir une telle personnalité. « C’est l’un des gars les plus intelligents que j’ai interviewés ces dernières années, a-t-elle confié. Et pas seulement parmi les footballeurs, je parle en général. Il ne recule devant aucune question. Il prend position et argumente. Il a sa propre opinion et n’hésite pas à la partager. Il est très mature pour un jeune homme de 25 ans (26 en réalité, ndlr). Il n’esquive aucune question, il s’implique et le fait avec des arguments » a-t-elle déclaré à Marca.

« Il est charmant et a un grand sens de l’humour »

Pastor a été touchée par la simplicité du joueur français, totalement bilingue. « Il baisse un peu le ton, disant que le français et l’espagnol sont similaires… Mais passer une heure entière à parler de toutes sortes de sujets dans une autre langue n’est pas si facile. Je n’avais aucun préjugé contre lui, mais j’avoue qu’il m’a agréablement surprise. Il est charmant et a un grand sens de l’humour. (…) Il veut juste être vu comme une personne normale » a-t-elle admis.