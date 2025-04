Kylian Mbappé : Elle réclame maintenant une star de la NBA !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques jours, une interview de Kylian Mbappé va être diffusée en Espagne. En effet, la star du Real Madrid a accepté de se livrer à La Sexta, répondant ainsi aux questions de la journalistes, Ana Pastor. Ayant passé un bon moment avec Mbappé, elle rêve désormais d’interviewer d’autres stars, dont une actuellement en NBA.

Kylian Mbappé parle très rarement et forcément, quand le joueur du Real Madrid prend la parole, c’est un événement. En Espagne, une interview du capitaine de l’équipe de France est ainsi très attendue. C’est La Sexta qui s’apprête à diffuser un entretien de Mbappé, mené par la journaliste Ana Pastor.

« Si vous me demandez ce que j'aimerais, Luka Doncic »

Après Kylian Mbappé, Ana Pastor a d’autres rêves pour ses prochaines interviews. Elle en a dit plus à ce propos pour Marca. Qui veut-elle interroger désormais ? « Si vous me demandez ce que j'aimerais, Luka Doncic. C'est un autre gars heureux. Une autre chose qui, je pense, définit beaucoup Mbappé, outre son désir de savoir, c'est le bonheur qui rayonne de ce sourire très enfantin. Et Luka Doncic, que j'ai vu jouer au Palacio avec le Real Madrid (car je suis plus fan de basket que de football) me semble être une bombe. J'adorerais l'interviewer. Je vais vous révéler que je travaille sur une autre interview, mais je ne peux pas encore dire qui », a-t-elle expliqué.

« Doncic me semble être une bombe »

Ana Pastor a également pu revenir sur son interview avec Kylian Mbappé. Un échange à propos duquel la journaliste a fait savoir : « C’est l’un des hommes les plus intelligents que j’ai pu interviewer durant les dernières années. Et pas seulement parmi les joueurs de football, je parle en général. (…) Je n’avais aucun préjugé, mais je reconnais que j’ai été surprise par lui. Il est charmant et a un grand sens de l’humour ».