Un attaquant lâche une annonce, Kylian Mbappé déjà remplacé ?

Titulaire contre la Real Sociedad en demi-finale de la Coupe du Roi, Endrick a livré une très belle prestation. Après le match, il n’a pas caché qu’il avait l’intention de quitter le Real Madrid où il compte faire sa carrière. Résultat, le jeune brésilien a tout pour s’imposer comme le successeur de Kylian Mbappé à terme.

Mardi soir, Endrick était de nouveau titulaire pour un match de Coupe du Roi. C'était face à la Real Sociedad. Une rencontre folle qui a vu les deux équipes se quitter sur un score impressionnant de 4-4. Endrick avait d'ailleurs ouvert le score et met parfaitement à profit son temps de jeu. Remplacé sous l'ovation du public par Kylian Mbappé, le jeune brésilien se voit d'ailleurs très longtemps au Real.

«Je veux rester ici toute ma vie»

« Je veux rester ici toute ma vie. J'y suis heureux. Mais pour ça, il faut que je continue de travailler et de progresser. Je suis très heureux de mon but, après une superbe passe de Vini (Vinicius). Je pensais que j'allais croiser mon tir mais quand j'ai vu le gardien sortir, la seule option que j'avais, c'était de piquer mon ballon. Mais je suis encore plus content de la qualification pour la finale. C'était un match très dur mais avec le soutien de notre public pendant tout le match, on s'est battus jusqu'au bout », s’enthousiasme l’attaquant brésilien en zone mixte, avant de poursuivre.

Endrick, le successeur de Mbappé ?

« C'est à l'entraîneur de décider. Mais ici, il y a les quatre meilleurs attaquants au monde : Vini, Kylian (Mbappé), Jude (Bellingham) et Rodry (Rodrygo). Moi, je ne suis personne. Je suis l'ami de tous et un joueur qui veut et doit seulement travailler. Je me fiche de qui va jouer. Je suis sur le banc pour aider et si on me fait jouer, je donne tout pour le Real et je dois montrer ce que je vaux. Mais plus que le fait que je sois ou non titulaire, le plus important c'est de gagner cette finale et de gagner des titres », ajoute Endrick. La succession de Kylian Mbappé est donc déjà peut-être assurée.