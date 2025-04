Kylian Mbappé, la femme «très importante» dans sa vie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, Kylian Mbappé quittait le PSG pour rejoindre le Real Madrid. C’est un rêve qui s’est ainsi réalisé pour le capitaine de l’équipe de France. Et voilà qu’après quelques mois en Espagne, il va donner sa première interview à un média ibérique. Ayant eu la chance d’interviewer Mbappé, Ana Pastor a eu quelques mots sur sa mère, Fayza Lamari.

Kylian Mbappé fait partie de ses joueurs qui ont décidé de confier leurs intérêts sportifs à quelqu’un de leur famille. Pour la star du Real Madrid, c’est sa mère : Fayza Lamari. Cette dernière n’est ainsi jamais loin de Mbappé. Elle est ainsi plus importante que jamais pour l’international français, ce qu’Ana Pastor n’a pu que confirmer.

« Elle est très présente dans les décisions importantes »

Ayant récemment interviewé Kylian Mbappé, Ana Pastor a évoqué Fayza Lamari. Ainsi, dans des propos accordés à Marca, elle a confié sur la mère du Madrilène : « C’est une figure très importante dans la vie de Kylian Mbappé. Elle a été très critiquée durant le processus du transfert, mais elle est très présente dans les décisions importantes ».

« Un des hommes les plus intelligents que j’ai pu interviewer »

Par ailleurs, à propos de son interview avec Kylian Mbappé, Ana Pastor a également confié : « C’est l’un des hommes les plus intelligents que j’ai pu interviewer durant les dernières années. Et pas seulement parmi les joueurs de football, je parle en général. Il n’évite aucune question, il s’implique et il le fait avec des arguments. Il a son propre avis et n’a pas peur de le partager. Il est très mature pour son âge ».