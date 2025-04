Mbappé - Real Madrid : C’est déjà terminé !

Pierrick Levallet

En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais il a également barré la route à Endrick, arrivé le même été que lui. L’international brésilien souhaiterait s’imposer chez les Merengue. Mais s’il vivait dans un profond malaise ces derniers jours, l’attaquant de 18 ans semble s’être remotivé désormais.

En s’attachant les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est bâti une attaque de feu. L’ancien du PSG a rejoint Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. L’arrivée de l’international français a toutefois bloqué le chemin pour Endrick. Recruté lors du même été, le phénomène brésilien doit se contenter d’un maigre temps de jeu à cause de la concurrence de Kylian Mbappé.

Endrick vivait en plein malaise...

De ce fait, Endrick semblait vivre dans un profond malaise ces derniers jours. L’attaquant de 18 ans faisait savoir qu’il souhaitait avoir plus de temps de jeu au Real Madrid et qu’il craignait le pire pour sa participation à la Coupe du monde 2026. Mais cette mauvaise passe serait derrière lui désormais.

... mais s'est remotivé au Real Madrid !

Comme le rapporte MARCA, Endrick savait déjà qu’il allait être compliqué de s’imposer au Real Madrid avec Kylian Mbappé devant lui dans la hiérarchie. Cependant, l’international auriverde se serait remotivé, et ne tiendrait plus le même discours qu’il y a quelques jours. Carlo Ancelotti serait ravi de l’attitude d’Endrick à l’entraînement, ce dernier attendant patiemment son heure. Ce mardi soir, il devrait être titulaire contre la Real Sociedad en Coupe du Roi. À lui de saisir cette nouvelle opportunité pour prouver qu’il de jouer plus souvent.