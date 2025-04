Kylian Mbappé : «Comme une folle», elle est prête à tout pour devenir sa femme !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, ça a chauffé sur les réseaux sociaux entre le blogueur Aqababe et une candidate de télé-réalité, Marwa Merazka. Le clash a éclaté et certains dossiers n’ont pas manqué d’être révélés. Et voilà qu’une histoire impliquant Kylian Mbappé a notamment fait surface, l’attaquant du Real Madrid se retrouvant ainsi mêlé à cette altercation.

Candidate de télé-réalité, Laura Marra avait révélé précédemment avoir été draguée par Kylian Mbappé. « Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus », avait-elle avoué à propos de l’actuel joueur du Real Madrid. Mais voilà que Mbappé serait mêlé à une autre histoire avec une autre candidate de télé-réalité. C’est en tout cas ce qu’a révélé Aqababe sur ses réseaux sociaux.

« T’as vu ton histoire avec Mbappé… »

Actuellement en plein clash avec Marwa Merazka, le blogueur Aqababe a balancé certains dossiers chauds pour régler ses comptes. Ainsi que sur Snapchat, il a évoqué une histoire avec Kylian Mbappé. « T’as vu ton histoire avec Mbappé, tout ce qui est en rapport avec le foot, je vais appeler mon pote chez RMC, il veut de l’info, je vais lui donner de l’info », a-t-il d’abord lâché.

« Tu stalkais Mbappé comme une folle pour être sa WAG »

Aqababe a ensuite poursuivi concernant ce dossier Kylian Mbappé/Marwa Merazka et la volonté de cette dernière de devenir la WAG ("Wife and Girlfriend" qu'on peut traduire par "femme et petite amie") du Français : « T’inquiète pas, ça va bien se passer, ça va faire le tour de la presse, tu vas devenir une it girl, tu veux devenir une WAG ? Tu vas devenir une vraie WAG, mais les gens vont savoir que t’es une escort aussi. Je vais tellement lui raconter quand tu stalkais Mbappé comme une folle pour être sa WAG, mais pour l’approcher, tu b**sais avec ses potes. On va tout lister ».