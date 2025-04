Kylian Mbappé, la femme qu’il fait craquer

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En interview pour Clique x avec Mouloud Achour en décembre dernier, Kylian Mbappé a révélé ne pas être amoureux actuellement et espère l’être un jour. Mais il se trouve qu’en Espagne, il a su charmer la journaliste Ana Pastor qui l’a interrogé sur La Sexta. La principale intéressée s’est livrée pour Marca sur son échange avec la star du Real Madrid.

Ce dimanche sera diffusée la première interview livrée par Kylian Mbappé à la presse espagnole. Sur les antennes de La Sexta, la recrue star du dernier mercato d’été du Real Madrid se livrera à cœur ouvert comme l’attestent certains extraits notamment sur son état d’esprit depuis sa signature au Real Madrid. Il a certes déjà pris la parole en espagnol à maintes reprises en zone mixte ou en conférence de presse depuis l’été dernier.

«C’est l’un des hommes les plus intelligents que j’ai pu interviewer»

C’est avec Ana Pastor que Kylian Mbappé a conversé pour l’entrevue en question. Une discussion qui a tout bonnement fasciné la journaliste qui a fait un aveu lourd de sens sur sa personnalité. « C’est l’un des hommes les plus intelligents que j’ai pu interviewer durant les dernières années. Et pas seulement parmi les joueurs de football, je parle en général. Il n’évite aucune question, il s’implique et il le fait avec des arguments. Il a son propre avis et n’a pas peur de le partager. Il est très mature pour son âge ».

«Il est charmant et a un grand sens de l’humour»

« Il baisse un peu le ton, disant que le français et l’espagnol sont similaires… Mais passer une heure entière à parler de toutes sortes de sujets dans une autre langue n’est pas si facile. Je n’avais aucun préjugé sur lui, mais j’avoue qu’il m’a agréablement surprise. Il est charmant et a un grand sens de l’humour. Il veut juste être vu comme une personne normale ». a confié Ana Pastor en interview pour Marca.