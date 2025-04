«Aucune chance», une star enterre Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré parmi les meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé effraie notamment ses adversaires grâce à son énorme vitesse. Le joueur du Real Madrid avait pu le démontrer en 2018 face à l’Argentine en étant flashé à 38km/h. Mbappé pourrait-il inquiéter Usain Bolt sur une course ? Le Jamaïcain a été très clair à ce sujet.

Au-delà d’être un joueur de football hors-pair, Kylian Mbappé est un grand athlète. L’attaquant du Real Madrid est notamment redoutable en terme de vitesse. Avec ses jambes, le Français fait d’énormes différences et il le prouve régulièrement. Face à l’Argentine lors du Mondial 2018, Mbappé avait notamment été flashé en train de courir à 38km/h.

« Je sais qu’il est très rapide »

Face à une telle vitesse, certains ont envisagé Kylian Mbappé inquiéter Usain Bolt, recordman du monde sur 100m et 200m. Mais qu’en pense le Jamaïcain ? Pour GQ, le sprinteur a seulement donné une petite chance à Mbappé sur 10 mètres : « Je sais qu’il est très rapide. Vous dites sur 10 mètres ? Écoutez, peut-être. 10 mètres, c’est possible ».

« Aucune chance pour lui ! »

« Vingt mètres, aucune chance pour lui ! (Rires) Vraiment ? Oui. Vraiment ! 10 mètres, pourquoi pas, mais 20… J’étais très explosif et après quelques mètres seulement, j’aurais été plus rapide. Donc pour, 10 mètres, peut-être, mais pas plus », a poursuivi Usain Bolt.