Kylian Mbappé : Le coup de foudre en Espagne

Après une demi-saison passée en Espagne au Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé d’offrir la primeur de sa parole à La Sexta. La chaîne de télévision espagnole publiera son interview dimanche. Une discussion avec Ana Pastor, journaliste du média, qui est tombée sous le charme de la recrue star du Real Madrid.

Après des débuts plutôt poussifs au Real Madrid, Kylian Mbappé est parvenu à trouver un rythme de croisière au Real Madrid qui lui a permis de s’imposer comme la référence offensive du club merengue. C’est du moins l’information communiquée par la presse espagnole qui évoque un transfert de Vinicius Jr si ce dernier n’acceptait pas de devenir le lieutenant du capitaine de l’équipe de France.

«Il est très mature pour son âge»

Star incontestée du football français, Kylian Mbappé n’a cependant pas de partenaire amoureux dans sa vie de tous les jours comme il le confiait à Mouloud Achour au cours d’une entrevue accordée à Clique X diffusée le 8 décembre dernier sur Canal+. Ces derniers jours, l’attaquant du Real Madrid a livré sa première interview à un média espagnol pour La Sexta.

Un échange diffusé dimanche soir avec Ana Pastor. La journaliste espagnole a été bluffée par Mbappé au point de lâcher une punchline. « C’est l’un des hommes les plus intelligents que j’ai pu interviewer durant les dernières années. Et pas seulement parmi les joueurs de football, je parle en général. Il n’évite aucune question, il s’implique et il le fait avec des arguments. Il a son propre avis et n’a pas peur de le partager. Il est très mature pour son âge ».

«Il est charmant»

En interview pour Marca, Ana Pastor en a rajouté une couche en tenant le discours suivant. « Il baisse un peu le ton, disant que le français et l’espagnol sont similaires… Mais passer une heure entière à parler de toutes sortes de sujets dans une autre langue n’est pas si facile. Je n’avais aucun préjugé sur lui, mais j’avoue qu’il m’a agréablement surprise. Il est charmant et a un grand sens de l’humour. Il veut juste être vu comme une personne normale ».