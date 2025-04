PSG : Le clan Al-Khelaïfi jubile de sa vengeance sur Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur d'Aston Villa (3-1) à l'aller, le PSG est bien parti pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. En parallèle, le Real Madrid est lui dans une sale posture après avoir perdu (3-0) à Arsenal. De quoi en faire jubiler certains dans l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi, où on n'a pas oublié le départ de Kylian Mbappé.

En quittant le PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé souhaitait se rapprocher de son rêve de remporter la Ligue des Champions. Mais voilà que ça pourrait bien ne pas être pour cette année. Accusant un retard de 3 buts face à Arsenal, la Casa Blanca aura besoin d'un mirale au retour. A côté de cela, le PSG, sans Kylian Mbappé, s'impose plus que jamais comme l'un des favoris à la victoire finale.

« Mbappé va regarder le PSG à la télévision »

Le PSG est en tout cas bien parti pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. A ce stade de la compétition, le club parisien devrait retrouver Arsenal et non le Real Madrid de Kylian Mbappé. Ce dont savoure Cyril Hanouna, proche de Nasser Al-Khelaïfi : « Ce qui va se passer c'est que le PSG va être en demi-finale de la Ligue des Champions et que Kylian Mbappé va regarder le PSG à la télévision ».

« Un bon moment »

« Ça, moi qui suis quand même un ami proche d'un garçon que j'aime beaucoup qui est Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, pour nous, c'est quand même un bon moment. Je vous le dis », s'est ensuite réjouit l'ami du président du PSG.