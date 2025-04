«Un chat noir», l'incroyable malédiction dont est victime Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais est-il pour un autant un gagneur ? Si le Français dispose d'une énorme armoire à trophées, il y a également plusieurs échecs. De quoi d'ailleurs faire dire à Cyril Hanouna que Mbappé serait tout simplement porteur de malchance.

L'été dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Avec ce transfert, on s'attendait à ce que les Parisiens galèrent et que les Merengue écrasent tout. Mais voilà que c'est l'inverse qui se passe. Pendant que le club de la capitale impressionne le monde entier, la Casa Blanca pourrait finir sans Liga ou même Ligue des Champions. Et si tout cela n'était donc qu'à cause de Mbappé ?

« Mbappé porte la scoumoune »

C'est la théorie émise par Cyril Hanouna. Kylian Mbappé serait synonyme de malchance selon les dires du présentateur d'On Marche Sur La Tête sur Europe 1 : « Je voudrais démarrer cette émission par une analyse, une analyse footballistique. Je vais vous dire, ce n'est même pas une analyse foot, c'est plus que ça. C'est une analyse humaine, de la personne humaine, de l'homme. Je vais vous dire, on ne fait rien dans la vie si on n'a pas de chance. La chance, on la provoque. Kylian Mbappé, que j'aime beaucoup, qui est un excellent joueur, il a 26 ans, il va faire 27 ans en décembre, il était au PSG l'année dernière, la saison du PSG ce n'était pas fou. Cette année, il n'est plus au PSG, la saison du PSG est exceptionnelle. Dès maintenant, elle est déjà exceptionnelle. Ils sont déjà champions de France, ils sont en finale de la Coupe de France, ils ont fait un exploit en battant Liverpool. Il est allé au Real Madrid. Le Real Madrid l'année dernière, ils n'avaient pas Kylian Mbappé, ils ont tout gagné, tout. Cette année, ils vont tout perdre. Ils sont 2èmes du championnat à 4 points de Barcelone, ils sont en finale de Coupe de Roi ils vont jouer Barcelone, ils vont les plier une 3ème fois et en Ligue des Champions, ils viennent de perdre 3-0 contre Arsenal. Il y a très peu de chance qu'ils reviennent au match retour. Je vous le dis, Mbappé n'a pas de chance, c'est un chat noir, il porte la scoumoune ».

« Mbappé n'a pas une bonne étoile »

« Je vous jure que c'est vrai. Regardez, contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde, on doit gagner 100 fois. Il fait un match exceptionnel, on perd. Il a gagné une fois en 2018, mais c'était grâce à Griezmann parce que Griezmann, lui... C'est comme en politique, François Hollande, on ne sait pas ce qu'il a foutu là, il est arrivé, il a eu de la chance. Emmanuel Macron, toutes les planètes se sont alignées. Chirac avait de la chance. Mais je vous jure que Mbappé n'a pas une bonne étoile. On croyait que oui mais non », a ensuite continué Cyril Hanouna sur Kylian Mbappé.