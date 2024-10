Mercato : Le RC Lens prépare un transfert surprise !

Arnaud De Kanel

Sixième de Ligue 1 après sept journées, le RC Lens réalise un début de saison correct sous la houlette de Will Still. Les Sang et Or n'ont pas pu réaliser le mercato souhaité en raison de quelques difficultés financières. L'entraineur belge ne désespère pas de voir du renfort débarquer cet hiver, notamment au poste de latéral droit. Le club artésien pourrait d'ailleurs piocher en Ligue 2.

Le RC Lens a changé de cap cet été. Franck Haise a quitté le club et c'est Will Still qui a été nommé pour le remplacer. Il y a également eu du changement dans la cellule de recrutement avec la nomination de Diego Lopez au poste de directeur sportif. Ce dernier avait d'ailleurs dévoilé une toute nouvelle approche récemment.

«Miser sur des profils méconnus du grand public»

« Notre objectif en matière de recrutement est d’être présent sur le marché où nous pouvons être compétitifs et anticiper tous les scénarios possibles. On doit faire preuve d’intelligence et d’audace pour miser sur des profils méconnus du grand public mais en qui nous croyons fortement », avait déclaré Diego Lopez aux médias du RC Lens. Promesse tenue avec la révélation d'une nouvelle piste inattendue.

Le RC Lens sur un joueur du Red Star

D'après les informations d'AfricaFoot, le RC Lens aurait des vues sur Fodé Doucouré. Actuellement au Red Star, le latéral droit a été sélectionné avec le Mali. Son profil plait également en Angleterre avec un intérêt de Crystal Palace, mais aussi en Italie où Lecce aurait pris des renseignements.