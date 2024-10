Mercato - RC Lens : Son transfert capote, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au RC Lens depuis 2021, Przemysław Frankowski s'est fait une place de choix dans le dispositif de Franck Haise, mais aussi de Will Still. Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'international polonais a lâché une formidable déclaration d'amour au club sang et or avec qui il est lié contractuellement jusqu'en juin 2028.

Przemysław Frankowski est resté au RC Lens cette année. Il faut dire que l’internatonial polonais n’a pas été vraiment sollicité lors du dernier mercato estival. Mais le milieu de terrain de 29 ans n’en fait pas un drame, bien au contraire.

Frankowski revient sur son été agité

« Cela dépend des offres mais il n’y en avait pas. Je suis content du club où je suis. Bien sûr, cela peut paraître paresseux et il faut aller plus loin, si possible. Mais Lens est un bon club. Je joue régulièrement et c’est la chose la plus importante dans la vie d’un footballeur » a confié Przemysław Frankowski à un média polonais.

« Beaucoup de joueurs lensois partent et regrettent »

Selon lui, les joueurs doivent réfléchir à deux fois avant de quitter le RC Lens. « Beaucoup de joueurs lensois partent, et après deux ou trois semaines dans un autre endroit, ils en arrivent à la conclusion qu’ils le regrettent » a lâché Frankowski.