RC Lens : Un attaquant prépare du lourd

Arnaud De Kanel

Après 20 rencontres sous le maillot du RC Lens, Rémy Labeau Lascary est toujours à la recherche de son premier but. Le Guadeloupéen n'arrive toujours pas à trouver le chemin des filets mais la libération approche à grands pas. L'attaquant a confiance.

Le RC Lens donne enfin sa chance à Rémy Labeau Lascary cette saison. Après un prêt du côté de Laval la saison passée, le Guadeloupéen joue un rôle important dans la rotation et il pourrait même continuer à gratter encore plus de temps de jeu suite à la terrible blessure de Martin Satriano. Cela pourrait lui permettre d'inscrire son premier but avec le RC Lens, lui qui s'attend à faire trembler les filets dans les semaines à venir.

Gros coup dur au RC Lens, «l'un des moments les plus difficiles de ma carrière» https://t.co/SuvAz4JtTG pic.twitter.com/UpiVblG65u — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

«Quand on commencera à enchaîner les buts, ça ira mieux»

« À chaque match, on a toujours deux ou trois occasions par attaquant. Je pense que ça se joue vraiment sur un détail. Et je pense que quand on aura trouvé ce qu’il manque, quand on enchaînera les buts, ça ira beaucoup mieux. Mais on se crée des occasions chaque match, et je pense que c’est important. Je pense que quand on commencera à enchaîner les buts, ça ira mieux », a confié Rémy Labeau Lascary pour Lensois.com, avant d'évoquer l'aspect plus individuel.

«Les buts viendront»

« Moi, ce que j’attends, c’est de progresser sur mes points forts et mes points faibles. Et de gratter le maximum de temps de jeu. Et déjà, de marquer mon premier but en Ligue 1 ! C’est dans ma tête, mais ce n’est pas une obsession. Et après, d’enchaîner les buts. Le coach m’aide, il me dit à l’entraînement ou en match qu’il faut que je sois bon dans le jeu. D’où l’importance de mes appels, mes remises. Il me dit d’abord d’être bon dans le jeu, et après, les buts viendront », a ajouté Rémy Labeau Lascary.