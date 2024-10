Ligue 1 - RC Lens : Son calvaire est terminé, il annonce son retour !

Arnaud De Kanel

Kevin Danso semblait destiné à quitter le RC Lens pour rejoindre l'AS Roma. Tout indiquait que le transfert était sur le point de se concrétiser. Cependant, lors de la visite médicale, le défenseur autrichien a été stoppé net par la découverte d’un problème cardiaque, mettant un terme brutal aux négociations. Le transfert est tombé à l’eau. Mais voilà que tout est rentré dans l'ordre pour Danso qui a annoncé son retour vendredi.

Kevin Danso a vécu un mercato estival pour le moins mouvementé. Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en 2027, le solide défenseur central semblait sur le point de faire ses valises pour rejoindre l'AS Roma. Un accord avait été trouvé entre les deux clubs, et Danso avait même pris la direction de la capitale italienne pour finaliser les derniers détails de son transfert. Mais coup de théâtre ! Alors que tout semblait en bonne voie, la transaction a échoué dans les dernières heures, laissant Danso reprendre le chemin du Nord et poursuivre l'aventure avec Lens avec une grande inquiétude pour la suite de sa carrière.

Le calvaire de Danso depuis son transfert avorté

Alors que le défenseur du RC Lens était sur le point de s’engager avec l’AS Rome, des suspicions de problèmes cardiaques ont émergé lors de sa visite médicale, poussant le club italien à faire machine arrière et à annuler la transaction. Resté finalement dans le nord de la France, Danso a été mis à l'écart temporairement afin de subir une série d'examens approfondis visant à éclaircir son état de santé. Des examens qui se sont révélés rassurants pour Kévin Danso, enfin apte à rejouer au football ! Le joueur a d'ailleurs annoncé son retour vendredi par le biais d'un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

«Je suis de retour»

« Une étude approfondie et complète du cœur de Kevin n’a détecté aucune lésion du muscle cardiaque ni aucune anomalie nerveuse susceptible d’entraîner ou de favoriser l’apparition d’arythmies dangereuses. Sur la base des données disponibles, nous considérons qu’il est apte à jouer au football en compétition. Dieu merci. Je suis de retour, plus fort que jamais. On se voit sur le terrain », a déclaré Kévin Danso. L'Autrichien devra batailler pour retrouver sa place de titulaire occupée par l'épatant Abdukodir Khusanov.