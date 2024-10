F1 - Red Bull : Verstappen dénonce un «problème» en privé !

Pierrick Levallet

S’il a obtenu un plutôt bon résultat en terminant deuxième du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen n’a pas voulu se contenter de cela. Le Néerlandais a alors analysé ses performances, et surtout celles de ses principaux rivaux. Le pilote de 27 ans aurait d’ailleurs pointé du doigt le gros problème de Red Bull en interne.

Max Verstappen a obtenu un plutôt bon résultat au Grand Prix de Singapour en terminant deuxième. Mais le Néerlandais ne veut pas se contenter de cela, lui qui n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Le triple champion du monde veut retrouver le goût de la victoire. Le pilote de 27 ans a alors analysé ses performances, mais aussi celles de ses rivaux comme Lando Norris. Et il n’a pas manqué de signaler le principal problème de Red Bull à sa direction.

F1 - Verstappen : Le nouveau coup de gueule de Red Bull ! https://t.co/hs3sqqhIst pic.twitter.com/ildSMMadPa — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

«Verstappen ne pouvait pas réaliser de tels chronos»

« Eh bien, [il m'a dit] que notre problème et la domination de Norris venaient d'ailleurs, surtout avec les pneus mediums ; il nous prenait neuf dixièmes à une seconde par tour. Même si notre voiture avait été, disons, optimisée, [Verstappen] ne pouvait pas réaliser de tels chronos sur les pneus mediums » a ainsi révélé Helmut Marko dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Je dirais presque que la deuxième place était une victoire»

« Et nous nous demandons tous comment [Norris] a fait. Quand Norris nous prend neuf dixièmes à une seconde au tour, c'est un tout autre monde qui se profile à l'horizon. Et n'oubliez pas que dans le deuxième relais, [Charles] Leclerc était aussi rapide que Lando, voire un peu plus. Donc pour nous, je dirais presque que la deuxième place était une victoire » a ensuite ajouté le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull. Reste maintenant à voir si l’écurie autrichienne saura régler ce problème pour le Grand Prix des Etats-Unis (20 octobre) pour que Max Verstappen puisse enfin décrocher sa première victoire depuis juin dernier.