F1 - Verstappen : Calvaire chez Red Bull, Leclerc hallucine

Pierrick Levallet

Écurie dominatrice de la F1 en 2022 et 2023, Red Bull n’y arrive plus. Après avoir pourtant bien démarré la saison, l’équipe autrichienne éprouve de nombreuses difficultés désormais. Et cela se ressent dans les résultats de Max Verstappen. Charles Leclerc, lui, s’est avoué assez surpris de voir Red Bull dans cette situation.

Depuis quelques mois maintenant, Red Bull traverse un véritable calvaire. L’écurie autrichienne, qui dominait pourtant la F1 en 2022 et 2023, n’arrive plus à retrouver la bonne formule dans le développement de ses monoplaces. Cela se ressent naturellement dans les résultats de Max Verstappen, qui n’a plus gagné une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Et Charles Leclerc s’est avoué surpris de voir Red Bull dans une telle situation.

«Je suis sûr qu’ils seront forts jusqu’à la fin de la saison»

« Red Bull ? Ils ont connu des hauts et des bas lors des dernières courses, mais il est également vrai que les dernières courses ont été un peu plus spécifiques en termes de caractéristiques de la voiture. Je ne les ai donc jamais exclus et je suis sûr qu’ils seront forts jusqu’à la fin de la saison. Pour être honnête, jusqu’à il y a deux ou trois courses, nous ne nous attendions pas à [ce que Red Bull soit dans cette situation] » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«On pensait tous que Red Bull s’en irait avec le titre facilement»

« Cela a été une grande surprise pour nous de voir McLaren faire un tel pas en avant à partir de je ne sais quelle course, mais au début de la saison, je pense que nous pensions tous, après les deux ou trois premières courses, que Red Bull s’en irait avec le titre aussi facilement que l’année dernière » a ensuite ajouté Charles Leclerc. Red Bull, de son côté, cherche désespérément la solution. À voir si l’écurie autrichienne aura réglé ses problèmes avant le Grand Prix des Etats-Unis, qui se tiendra le 20 octobre prochain. Max Verstappen, lui, va devoir résister à la pression de la concurrence de McLaren, Mercedes et de Ferrari jusqu’à la fin de saison.