F1 : Calvaire chez Red Bull, il interpelle Verstappen !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus chez Red Bull. L’écurie autrichienne ne retrouve plus la bonne formule pour le développement de sa monoplace, et cela se ressent sur les résultats de Max Verstappen. Le Néerlandais voit peu à peu la concurrence revenir sur lui dans la course au titre. Le pilote de 27 ans a alors été invité à rester calme et fort mentalement pour résister à la pression.

La fin de saison promet d’être palpitante en F1. À six courses de la fin, Max Verstappen voit la concurrence revenir sur lui au classement des pilotes. Red Bull n’est plus l’écurie dominatrice, et cela a un impact considérable sur les résultats du triple champion du monde en titre. Le Néerlandais n’a plus gagné depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier, et Lando Norris ne cesse d’en profiter. Damon Hill a toutefois invité Max Verstappen à rester fort mentalement pour résister à la pression et aller décrocher cette quatrième couronne consécutive.

F1 : Hamilton, Alonso... Red Bull se lâche sur Verstappen ! https://t.co/ajtxQtVqvX pic.twitter.com/kzRyADaTle — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

«Max a tout à perdre»

« Je pense que c'est mieux d'avoir l'avantage et de le protéger. Vous n'avez rien à perdre dans le rôle du chasseur, mais en même temps vous êtes derrière et vous devez marquer des points. Cela provoque de la pression, c'est inévitable, et il faut être capable de la gérer. Théoriquement, Max a tout à perdre » a d’abord expliqué le champion du monde 1996 dans des propos rapportés par F1i.

«La pression peut changer de camp»

« Pour avoir été dans une situation similaire en 1996, je sais que c'est angoissant de voir l'écart se réduire et d'avoir peur de tout perdre. Mentalement, il faut être fort pour ne pas craquer mais je pense que Max est costaud de ce point de vue. Il doit conserver son esprit de compétition jusqu'au dernier moment et ne rien lâcher. Son destin est toujours entre ses mains pour coiffer une quatrième couronne consécutive, ce qui n'est pas banal. Il peut se permettre de finir deuxième, ce qui n'est pas le cas de Norris. Selon le déroulement des courses, la pression peut changer de camp » a ensuite ajouté Damon Hill. Reste maintenant à voir si Max Verstappen écoutera les conseils avisés de l’ancien pilote de chez Williams.